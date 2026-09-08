«Яндекс» запустил ИИ-ассистента «Алису AI» для бизнеса

Ассистент «Алиса AI» работает в режиме «Задачи», где он решает многозвенные рабочие поручения и взаимодействует с корпоративными сервисами как «Яндекса», так и сторонних разработчиков, включая Bitrix24, amoCRM, 1С и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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