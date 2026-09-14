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Газета.ру

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Полянский: РФ передаст в ОБСЕ факты, скрываемые западными элитами

Полянский: РФ передаст в ОБСЕ факты, скрываемые западными элитами

Россия расскажет в ОБСЕ о том, что западная элита скрывает от общественности. Об этом заявил постпред РФ при этой организации Дмитрий Полянский в беседе с РИА Новости.

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