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«Многие выпендриваются: «Я прочитал 100 книг и умный нереально». Но ты можешь быть тупым как пробка, просто прочитал 100 книг. Читать надо, но обязаловкой любовь не привить». Дзюба о литературе

– Есть книги, которые ты бы добавил в школьную программу? – Наверное, нет. Мне кажется, люди приходят к этому сами с годами.

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