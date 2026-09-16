Внучка Вовк, названная в ее честь, вышла замуж за редактора шоу «МАЛАХОВ»

Новый выпуск шоу «МАЛАХОВ» заинтриговал новостью — Ангелина Вовк вышла замуж за 29-летнего парня. Свадьба состоялась минувшим летом.
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