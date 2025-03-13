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Царьград

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Выдуманный "козырь" Киева погорел на Курщине: Шантажировать Путина больше нечем

Выдуманный "козырь" Киева погорел на Курщине: Шантажировать Путина больше нечем

Киев лишился даже выдуманного "козыря" для переговоров. Шантажировать президента России Владимира Путина больше нечем.

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