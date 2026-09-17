Путин сообщил о снижении инфляции в России

Инфляция в России по состоянию на 14 сентября составила 6,2%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам на совещании по экономическим вопросам.
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