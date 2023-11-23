Мэрия Перми ввела ЧС в двух домах

Администрация Перми ввела режим чрезвычайной ситуации в домах по улице Карпинского, 56 и 58. Сейчас здания находятся в критическом состоянии и могут в любой момент рухнуть, сообщается на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».