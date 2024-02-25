Таможенники обнаружили контрабандную косметику

Сотрудники таможенного поста Паланка в сотрудничестве с инспекторами Кинологического центра Таможенной службы при контроле транспортного средства, следовавшего из Украины в Республику Молдова, обнаружили в багаже пассажира несколько косметических средств.
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