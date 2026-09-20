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Царьград

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Посольство России в Париже: на выборах в Госдуму проголосовали 1000 человек

Посольство России в Париже: на выборах в Госдуму проголосовали 1000 человек

В посольстве России в Париже более 1000 человек уже проголосовали на выборах в Государственную думу. Голосование во Франции проходит 20 сентября на четырёх избирательных участках.

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