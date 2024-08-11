Чем кормить пожилую собаку: основные принципы питания

С возрастом потребности собак меняются, и это особенно касается их питания. Пожилые питомцы требуют особого внимания к рациону, так как в этом возрасте у них могут возникать различные проблемы со здоровьем, такие как замедленный метаболизм, снижение подвижности и ослабление иммунной системы.