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Наталья Сенчукова: «Хаматова рыдает днями и ночами, потому что понимает — все, крах всему»

Наталья Сенчукова: «Хаматова рыдает днями и ночами, потому что понимает — все, крах всему»

Почти год назад Чулпан Хаматова перебралась из родной России в Латвию, где у нее есть недвижимость. Артистка дает интервью, в которых негативно высказывается против российской повестки, а также принимает участие в митингах в поддержку Украины.

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