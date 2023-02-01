Почти год назад Чулпан Хаматова перебралась из родной России в Латвию, где у нее есть недвижимость. Артистка дает интервью, в которых негативно высказывается против российской повестки, а также принимает участие в митингах в поддержку Украины.
Почти год назад Чулпан Хаматова перебралась из родной России в Латвию, где у нее есть недвижимость. Артистка дает интервью, в которых негативно высказывается против российской повестки, а также принимает участие в митингах в поддержку Украины.
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