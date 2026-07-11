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Мостовой поучаствовал в изготовлении частей Кубка России: «Очень жарко, пять минут стоял у печи, чуть не сгорел! Спросил ребят, говорят: «Мы привыкли»

Бывший полузащитник « Спартака » Александр Мостовой поделился эмоциями после участия в изготовлении частей Кубка России.

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