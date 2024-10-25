В Новоаннинском остановлены поиски бесследно пропавшего Андрея Гавриленко. 34-летний мужчина пропал после конфликта с женой и ее бывшим мужем.
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В Новоаннинском остановлены поиски бесследно пропавшего Андрея Гавриленко. 34-летний мужчина пропал после конфликта с женой и ее бывшим мужем.