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Линекер о Беллингеме: «Он может стать величайшим футболистом в истории Англии. Тащить сборную за шкирку в таком возрасте – это то, что делает суперзвезда»

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер считает, что Джуд Беллингем может стать величайшим игроком в истории страны.

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