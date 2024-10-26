Больше 1000 человек пробежали благотворительный марафон в Актау

«Munaily Marathon» собрал более 1000 участников из девяти регионов Казахстана, передает inAktau.kz. В забеге, организованном компанией "КазМунайГаз" были сотрудники «Самрук Қазына», КМГ и его дочерних компаний, профессиональные спортсмены и жители Мангистауской области.