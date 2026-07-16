Тысячи украинцев вышли на протесты из-за кадровых решений Зеленского

REUTERS/Thomas Peter Практически во всех крупных городах Украины серьезно накаляется обстановка. Массовые протесты уже получили название картонных из-за того, что у подавляющего большинства демонстрантов в руках не плакаты, а именно картонки.
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