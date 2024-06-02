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Книга английской писательницы стала самой популярной среди орловских детей

Книга английской писательницы стала самой популярной среди орловских детей

Книжный сервис Литрес проанализировал продажи электронных и аудиокниг в категории детской литературы среди читателей из Орловской области и выяснил, какие из них пользовались наибольшим спросом за последнее время.

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