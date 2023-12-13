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Исполнитель убийства Галины Старовойтовой передумал выходить на свободу

Исполнитель убийства Галины Старовойтовой передумал выходить на свободу

Киллер, застреливший депутата ГД Старовойтову отозвал свое ходатайство об УДО.Один из исполнителей убийства Галины Старовойтовой Виталий Акишина передумал выходить на свободу, сообщает агентство РИА Новости.

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