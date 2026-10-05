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Болсонару опередил Лулу да Силву в первом туре выборов

Болсонару опередил Лулу да Силву в первом туре выборов

Сенатор Флавио Болсонару лидирует на выборах президента Бразилии после обработки 98,65% голосов, опережая действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву.

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