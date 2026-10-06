Российских водителей предупредили о риске исчезновения газобаллонного оборудования

Действующие сертификаты рассчитаны на срок от одного до пяти лет, и по мере их истечения продавать и устанавливать ГБО легально будет все сложнее В России возможно возникнет проблема с доступностью газового оборудования для автомобилей.
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