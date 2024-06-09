Угроза для РФ со стороны Афганистана есть из-за нерешенных вопросов и накопившихся и умноженных Западом проблем в стране. Читайте на "Фонтанке"

3 дня назад Захарова рассказала об угрозах РФ со стороны Афганистана под властью талибов* Угроза для РФ со стороны Афганистана есть из-за нерешенных вопросов и накопившихся и умноженных Западом проблем в стране.
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