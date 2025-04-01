Китай и США: Ван И о принципах взаимного уважения и защите интересов

В интервью Ван И подчеркнул важность взаимного уважения в отношениях Китая и США. Глава МИД КНР заявил о приверженности мирному сосуществованию и защите интересов своей страны, надеясь на благоразумие американской стороны.
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