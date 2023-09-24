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Терзич об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Боруссия» могла бы облегчить себе жизнь, если бы забила второй мяч»

Терзич об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Боруссия» могла бы облегчить себе жизнь, если бы забила второй мяч»

«Мы контролировали игру с самого начала. В первом тайме мы не смогли конвертировать владение мячом в верные голевые моменты.

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