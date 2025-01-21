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Царьград

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Переходы прав на жилье в Москве снизились на 16,4% в 2024 году

Переходы прав на жилье в Москве снизились на 16,4% в 2024 году

В Москве в 2024 году количество передач прав на жилье снизилось на 16,4% по сравнению с прошлым годом, сообщило управление Росреестра.

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