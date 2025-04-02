Лишенные поддержки граждан и обиженные их «предательством» на внеочередных выборах, члены уходящего правительства Германии совершают одну ошибку за другой, предпринимая действия, направленные на мнимое доказательство своей значимости и силы, чем ухудшают положение страны еще больше.
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