В ФРГ собираются уничтожить захваченный танкер и груз российской нефти

Александр Макеев

Надо было экипажу этого танкера вылить всю нефть из танкера в воды порта ФРГ! Стоимость очистки порта раз 10-20 превысила бы стоимость разлитой нефти. А ещё огромный урон экосистеме в этом регионе! Пираты должны получать огромные убытки за своё пиратство!