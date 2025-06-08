Появилось видео спасения москвича, которого засосало в сточную трубу

Спасение жителя Москвы, которого из-за обильных дождей засосало в сточную трубу, попало на видео. Сначала рабочему Мосводостока на помощь поспешили прохожие и коллега, затем приехали спасатели, которые вытащили его из стока реки Чертановки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии