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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Филатов: «Говоря о намерении баллотироваться на пост главы ФИДЕ, Илюмжинов ставил задачей объединить шахматный мир»

Президент Федерации шахмат России ( ФШР ) Андрей Филатов высказался о том, что Кирсан Илюмжинов не будет участвовать в выборах главы Международной шахматной федерации ( ФИДЕ ).

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