Пожар из ниоткуда: почему промасленная ветошь самовоспламеняется

🔥 Это должен знать каждый! Масла для древесины могут стать причиной пожара! 🔥 Дома и бани, а также столярные мастерские и мебельные цеха, где древесина обрабатывается маслом, могут запросто сгореть без открытого огня и замкнувшей проводки.