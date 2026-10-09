США выдали лицензию на продажу российского дизельного топлива до 7 апреля

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения, в том числе его ввоз на американскую территорию.
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