Видео: бойцы РФ на багги выиграли «гонку со смертью», сбив атаковавший их FPV-дрон ВСУ

<p>Эмоциональные кадры из зоны СВО, на которых российским бойцам на баги удается спастись от настигавшего их FPV-дрона ВСУ, опубликовал в своем телеграм-канале репортер ВГТРК <strong>Андрей Руденко</strong>.
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