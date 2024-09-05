Более 2 млрд рублей привлекли нижегородские предприниматели за 8 месяцев 2024 года благодаря региональной гарантийной организации

Более 2 млрд рублей привлекли нижегородские предприниматели за восемь месяцев 2024 года благодаря поддержке подведомственной организации регионального Минпрома — АНО «Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области».
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