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Царьград

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Нетаньяху отказал Зеленскому в передаче «Железного купола»

Нетаньяху отказал Зеленскому в передаче «Железного купола»

Биньямин Нетаньяху отказал Владимиру Зеленскому в передаче систем ПВО «Железный купол». Согласно политологу Малеку Дудакову, это связано с угрозами безопасности Израиля и соперничеством с Украиной за ресурсы США.

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