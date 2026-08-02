Нетаньяху отказал Зеленскому в передаче «Железного купола»

Биньямин Нетаньяху отказал Владимиру Зеленскому в передаче систем ПВО «Железный купол». Согласно политологу Малеку Дудакову, это связано с угрозами безопасности Израиля и соперничеством с Украиной за ресурсы США.
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