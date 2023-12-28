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Посол России Антонов: США верны концепции воевать «до последнего украинца»

Посол России Антонов: США верны концепции воевать «до последнего украинца»

Соединенные Штаты верны концепции воевать «до последнего украинца». С соответствующим заявлением выступил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировавший новый пакет американской помощи киевской стороне.

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