Посол России Антонов: США верны концепции воевать «до последнего украинца»

Соединенные Штаты верны концепции воевать «до последнего украинца». С соответствующим заявлением выступил посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов, прокомментировавший новый пакет американской помощи киевской стороне.
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