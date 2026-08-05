США, Иран и Оман близки к соглашению по временному режиму в Ормузском проливе

США, Иран и Оман приблизились к заключению временного соглашения об открытии Ормузского пролива. Ожидается, что Вашингтон объявит о договорённости 5 августа, сообщили источники, близкие к американской администрации и региональные информаторы.
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