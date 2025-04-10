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Царьград

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Посол США в Киеве уходит в отставку: Виноваты Трамп и Зеленский. СМИ объяснили решение Бринк

Посол США в Киеве уходит в отставку: Виноваты Трамп и Зеленский. СМИ объяснили решение Бринк

Американский посол на Украине Бриджит Бринк решила покинуть свой пост. Американские СМИ объяснили такое решение посла, указав, что виноваты американский лидер Дональд Трамп и нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский.

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