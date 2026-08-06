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Запад побеждает в виртуальном мире, а Россия в реальности идет вперед

Запад побеждает в виртуальном мире, а Россия в реальности идет вперед

Только за истекший июль российские Вооруженные силы освободили 32 населенных пункта, или без малого шесть сотен квадратных километров территорий исконных русских земель Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Наступление наших войск шло по двум ключевым направлениям: в Харьковской области, где Россия создает буферную зону, и в ДНР.

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