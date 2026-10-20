Ялту всю ночь испытывали на прочность дожди. Об этом сообщили в АО «Крымавтодор». Потоки воды несли с горных склонов грязь, грунт и камни, часть из которых оказалась прямо на проезжей части.
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