АМАРАНТ "Кимскандер КN-23B" Это баллистическая! Запад на ушах. Гегемон требует "прекратить безобразие".
Первые корейские "ласточки" полетели к соседям
Комментарии
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Кошмар
Мозги у тебя прогнили, Фердман Как, впрочем, и у всех хабадников.
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6 час.
Кошмар
Вы врёте, гражданин еврей. Впрочем, ничего удивительного, вы всегда врёте... Смертность в России неуклонно снижается. Естественная убыль населения в России за I полугодие 2023 года снизилась на 29% и составила 272,5 тыс. человек. Показатель сокращается на фоне опережающего уменьшения смертности после пандемии, хотя рождаемость тоже снижается А свои цифры засуньте себе в задницу.
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6 час.
Николай Артамонов
👍👍👍👍👍
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1 час.
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