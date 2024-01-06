Первые корейские "ласточки" полетели к соседям

Мозги у тебя прогнили, Фердман Как, впрочем, и у всех хабадников.

Кошмар

Вы врёте, гражданин еврей. Впрочем, ничего удивительного, вы всегда врёте... Смертность в России неуклонно снижается. Естественная убыль населения в России за I полугодие 2023 года снизилась на 29% и составила 272,5 тыс. человек. Показатель сокращается на фоне опережающего уменьшения смертности после пандемии, хотя рождаемость тоже снижается А свои цифры засуньте себе в задницу.