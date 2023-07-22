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В Хабаровском крае отметили лучших работников торговли и общественного питания

В Хабаровском крае отметили лучших работников торговли и общественного питания

В правительстве Хабаровского края состоялся торжественный прием представителей сферы торговли и общественного питания региона в преддверии Дня работника торговли.

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