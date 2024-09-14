🇺🇦Смелый украинец остановился у поста полиции с ТЦК и начал задавать провокационные вопросы, почему они терроризируют людей⚰️ 📍г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦Смелый украинец остановился у поста полиции с ТЦК и начал задавать провокационные вопросы, почему они терроризируют людей⚰️ 📍г.
Свежие комментарии