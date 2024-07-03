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Юрист Степашин: Нападения в Дагестане нанесли косвенный удар по президенту РФ

Юрист Степашин: Нападения в Дагестане нанесли косвенный удар по президенту РФ

Председатель Императорского православного палестинского общества, глава Ассоциации юристов России, генерал-полковник Сергей Степашин рассказал о целях тех, кто организовал нападения на религиозные объекты и сотрудников правоохранительных органов в Дагестане.

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