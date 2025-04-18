Юрий Ильинов

МИД Белоруссии обратится к народу Австрии с благодарностью за сохранение памяти о подвиге Красной Армии Стремление западных политиков и идеологов переписать историю Второй мировой войны и принизить роль советского народа в победе над нацизмом неоднократно вызывало негативную реакцию со стороны не только России, но и Белоруссии. Минск и Москва всегда выступали против любых попыток предать забвению подвиг РККА, которые сегодня можно наблюдать во многих государствах Евросоюза. Тем более ценным сегодня являются любые акции в странах ЕС, направленные на сохранение исторической памяти о событиях середины ХХ века. 16 апреля Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о мероприятии, которое было организовано в столице федеральной земли Нижняя Австрия. Здесь в городе Санкт-Пёльтена, который был освобождён Красной армией в апреле 1945 года, прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски на советском воинском кладбище. Причем на мероприятие, которое было приурочено к 80-летию окончания Второй мировой войны, были приглашены послы Белоруссии, Казахстана и России, постоянный представитель РФ при ОБСЕ, вице-бургомистр Санкт-Пёльтена, члены городского и земельного советов, а также представители общественных организаций. Данная акция тем более важна, если помнить, что с 2022 года белорусских и российских представителей не зовут на большинство организуемых в ЕС мероприятия, связанные с событиями военного периода. Как сообщили в МИД Белоруссии, на советском воинском кладбище в присутствии представителей местных властей и австрийских организаций были торжественно открыты новые мемориальные таблички на стеле в честь 258 красноармейцев, чьи имена были установлены в 2023–2024 годах активистами исследовательского центра «Память» в рамках масштабных поисковых работ. При этом, что немаловажно, именные плиты были изготовлены и установлены за счёт федеральной земли Нижняя Австрия. Выступая на церемонии, посол Белоруссии в Австрии Андрей Дапкюнас назвал представителей местных властей и общественных организаций, которые спустя 80 лет после окончания войны продолжают сохранять память о подвиге воинов Красной армии, «австрийскими друзьями». По его словам, именно память о героизме советских воинов «остается необходимым основанием, элементом дружеских отношений наших народов с народом Австрии». «Мы верим в будущее этих отношений и благодарны за сохранение памяти о подвиге советского народа», – подчеркнул белорусский посол. В свою очередь, вице-бургомистр Санкт-Пёльтена Гаральд Людвиг подчеркнул, что здесь «никогда не забудут, кто освободил наш город, и чьи сыновья отдали здесь, в этой земле, свою жизнь за свободу, нейтралитет, мир и процветание нашей родины». Более того, стало известно, что само по себе мероприятие стало частью целой серии памятных акций, проводимых посольствами стран СНГ в Австрии совместно с местными властями, многие из которых, несмотря на продолжающуюся расширяться в ЕС русофобию, продолжают хранить память о тех, кто принес мир на их землю. Как отметил после церемонии директор архивов федеральной земли Нижняя Австрия Томас Леш, события 1945 года и последовавшее после этого десятилетие стали «уникальным историческим этапом, ознаменованным взаимодействием различных культур в стране, пережившей ужасы войны». При этом он подчеркнул, что многие австрийцы с теплотой вспоминают годы совместной работы по восстановлению разрушенного города. Таким образом, нынешняя церемония в Санкт-Пёльтен является определенным символом того, что русофобия в ЕС не смогла окончательно победить. Среди простых граждан, политиков и общественных деятелей европейских стран остались те, кто борется за сохранение исторической правды, стараясь передать её следующим поколениям. Потому у Белоруссии и России остаются надежды на то, что рано или поздно это поможет им наладить свои отношения с европейцами, а период недопонимания и конфронтации уйдет в небытие.