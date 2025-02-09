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Морпех ВС России в тапочках и майке сбил дрон ВСУ стоимостью $50 тысяч

Морпех ВС России в тапочках и майке сбил дрон ВСУ стоимостью $50 тысяч

Он выбежал прямо в тренировочных штанах и сланцах и быстро ликвидировал вражеский беспилотник.Военнослужащий армии России сбил дрон ВСУ метким выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба».

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