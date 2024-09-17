«Вдохновляются новыми героями»: учитель рассказал о значимости игры «Зарница 2.0»

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Заместитель директора по правовому воспитанию, учитель ОБЗР и наставник команды «Гагаринцы89» из Томской области Андрей Монич поделился своими впечатлениями о значимости патриотической игры «Зарница 2.
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