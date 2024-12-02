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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бабич «съел» сегодня Кордобу». Защитник «Спартака» Чернов о 3:0 с «Краснодаром» 

В воскресенье красно-белые разгромили в гостях «Краснодар» (3:0) в матче 17-го тура Мир РПЛ. «Прикольный матч, победили.

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