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Футурологи, диджитал-художники и музыканты выступят на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Футурологи, диджитал-художники и музыканты выступят на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

С 5 августа по 8 сентября в инновационном центре «Сколково» пройдет фестиваль «Портал 2030–2050». Он объединит в себе арт-выставку, фестиваль электронной музыки, соревнование цифровых художников и деловую программу.

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