В Волгоградской области депутат в пьяном ДТП сбил насмерть женщину и получил меньше, чем за кражу

Владимир Петросов

Необходимо на всех уровнях упразднить термин "депутатская (судебная и т.д.) неприкосновенность". Эта хулиганская связка слов осуществляет подрыв ДОВЕРИЯ нашего НАРОДА ко всем ветвям власти. Ещё похабнее выглядит, когда одна неприкосновенность "отмывает" другую. Хуже всего, что такой порядок общения верховной власти с НАРОДОМ очень чреват .... недоверием к ней.