БлокнотРУ В Волгоградской области, в хуторе Чернолагутинском Киквидзенского района, водитель иномарки сбил 62-летнюю велосипедистку Наталью Антошкину и, не оказав ей первой помощи, скрылся с места происшествия.
В Волгоградской области депутат в пьяном ДТП сбил насмерть женщину и получил меньше, чем за кражу
Комментарии
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Владимир Петросов
Необходимо на всех уровнях упразднить термин "депутатская (судебная и т.д.) неприкосновенность". Эта хулиганская связка слов осуществляет подрыв ДОВЕРИЯ нашего НАРОДА ко всем ветвям власти. Ещё похабнее выглядит, когда одна неприкосновенность "отмывает" другую. Хуже всего, что такой порядок общения верховной власти с НАРОДОМ очень чреват .... недоверием к ней.
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10 час.
Нина Комарова
Автору: нужно писать НА ХУТОРЕ. В помощь вам Н.В. Гоголь. "Вечера на хуторе близ Диканьки".
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10 час.
Сергей
не дадут... они-ВЛАСТЬ ! мы все- рабы...
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6 час.
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