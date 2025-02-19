Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    Да..да..да..Мы  верим тебе бандерлог опущенный!😅Абхазия на распут...
  • Aleksandr Sobolev
    А где я "передергивал историю"? ГДЕ? Ну конкретно, покажите где в написанном мной неправда?🤪Абхазия на распут...
  • Aleksandr Sobolev
    ((о, петушочек енто ты! 😷 ((ты так неровно дышишь к Валерону....Абхазия на распут...

В Волгоградской области депутат в пьяном ДТП сбил насмерть женщину и получил меньше, чем за кражу

В Волгоградской области депутат в пьяном ДТП сбил насмерть женщину и получил меньше, чем за кражу

БлокнотРУ В Волгоградской области, в хуторе Чернолагутинском Киквидзенского района, водитель иномарки сбил 62-летнюю велосипедистку Наталью Антошкину и, не оказав ей первой помощи, скрылся с места происшествия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петросов
Необходимо на всех уровнях упразднить термин &quot;депутатская (судебная и т.д.) неприкосновенность&quot;. Эта хулиганская связка слов осуществляет подрыв ДОВЕРИЯ нашего НАРОДА ко всем ветвям власти. Ещё похабнее выглядит, когда одна неприкосновенность &quot;отмывает&quot; другую. Хуже всего, что такой порядок общения верховной власти с НАРОДОМ очень чреват .... недоверием к ней.
Ответить
10 час.
Нина Комарова
Автору: нужно писать НА ХУТОРЕ. В помощь вам Н.В. Гоголь. &quot;Вечера на хуторе близ Диканьки&quot;.
Ответить
10 час.
Сергей
не дадут...  они-ВЛАСТЬ ! мы все- рабы...
Ответить
6 час.
наверх