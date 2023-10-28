Плазма переболевших ковидом людей снизила смертность пациентов на ИВЛ В исследовании приняло участие 475 человек Слава Гоменюк Клиническое испытание бельгийских ученых показало, что вливание пациентам с острым респираторным дистресс-синдромом плазмы с титром нейтрализующих антител 1:160 от переболевших ковидом людей в течение пяти дней от начала искусственной вентиляции легких значительно снижает смертность на 28 день наблюдения.