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Плазма переболевших ковидом людей снизила смертность пациентов на ИВЛ

Плазма переболевших ковидом людей снизила смертность пациентов на ИВЛ

Плазма переболевших ковидом людей снизила смертность пациентов на ИВЛ В исследовании приняло участие 475 человек Слава Гоменюк Клиническое испытание бельгийских ученых показало, что вливание пациентам с острым респираторным дистресс-синдромом плазмы с титром нейтрализующих антител 1:160 от переболевших ковидом людей в течение пяти дней от начала искусственной вентиляции легких значительно снижает смертность на 28 день наблюдения.

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