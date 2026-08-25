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Газета.ру

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РИА: зенитчик "Запада" уничтожил 24 украинских беспилотника за время дежурства

РИА: зенитчик "Запада" уничтожил 24 украинских беспилотника за время дежурства

Стрелок-зенитчик группировки войск «Запад» с позывным «Юрист» заявил РИА Новости, что сбил 24 ударных беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время своего дежурства в составе мобильной огневой группы (МОГ).

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