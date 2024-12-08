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Претендент на «Оскар», король фестивалей и будущий экранный Пушкин. Взлет Юры Борисова

Претендент на «Оскар», король фестивалей и будущий экранный Пушкин. Взлет Юры Борисова

«Анора» показала посредственные результаты в российском прокате, зато заграничные критики остались в восторге от картины, расхваливая сперва Марка Эйдельштейна, которого уже прозвали «русским Тимоти Шаламе», а теперь и скромного Юру Борисова.

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